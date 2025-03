Un grupo de vecinos de la colonia Nueva Santa María en Azcapotzalco han montado guardia a las afueras de un predio ubicado entre Eje 2 Norte y Plan de San Luis para evitar la construcción de un albergue para migrantes donde el gobierno capitalino planea dar alojamiento a personas de esta población que actualmente viven en campamentos callejeros.

Esto luego de dos bloqueos consecutivos en este cruce y un desencuentro que tuvo lugar la noche del 20 de marzo entre los vecinos y el Subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, que resultó en gritos, empujones, botellazos y el encierro del funcionario al interior de una patrulla por más de media hora.

Al menos 20 vecinos instalaron una carpa a la entrada del sitio, además de que colocaron vallas de plástico, llantas y sellos con las frases: “clausura ciudadana”, “no al albergue”, entre otras consignas.

Lee también Vecinos de Azcapotzalco se oponen a construcción de albergue para migrantes; bloquean circulación vehicular

Vecinos de Azcapotzalco montan guardia afuera de donde se planea construir un albergue para migrantes (21/03/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Nos estamos repartiendo en tres turnos para tener gente aquí las 24 horas. Lo que queremos, principalmente es que no se permita la entrada de más material y que no siga la construcción, de aquí hasta que tengamos una reunión”, explicó una de las protestantes.

Al interior del lugar, se pueden ver aún materiales de construcción como costales de cemento, varillas, ladrillos, montículos de tierra y gravilla.

“Los vecinos nos enteramos de que se iba a hacer un albergue aquí por los COPACOS de la colonia, porque nadie nos avisó ni se nos consultó si aceptamos que esto se instalara aquí”, afirmó Marlene Ávila, una de las protestantes.

Lee también Esperan llegada de menos migrantes hidalguenses durante vacaciones de Semana Santa; temen no volver a EU

Al interior del lugar, se pueden ver aún materiales de construcción (21/03/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

En entrevista con el periódico EL UNIVERSAL el pasado 26 de febrero, el Coordinador General de Atención a la Movilidad Humana de la Secretaría de Gobierno, Temístocles Villanueva reveló que el gobierno trabaja actualmente en la creación de tres nuevos albergues para migrantes que viven en campamentos irregulares, uno de estos proyectos ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

El Subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, confirmó a los vecinos durante la noche del 20 de marzo que el proyecto de establecer un albergue en el lugar es real.

El rechazo del albergue por parte de los habitantes de la colonia es tajante, pues alegan que este traería consigo un deterioro de la seguridad y salubridad a la colonia.

“Imagínate, tengo 80 años, no voy a poder pasar ya por aquí porque esto se va a llenar de carpas, de gente, de todo. Has visto como es en otras partes de la ciudad. Nosotros no tenemos nada en contra de los migrantes, pero este no es lugar para ellos (...) Estamos haciendo una protesta pacífica simplemente”, expuso otra de las vecinas de la colonia.

Lee también Albergues migrantes tienen poca ocupación en Coahuila

Carteles de los vecinos de Azcapotzalco contra el albergue para migrantes en la zona (21/03/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Afirmaron que aún están en la disposición de asistir a la junta de que se había programado para el próximo lunes 31 a las 7 de la noche con las autoridades en el parque Revolución y, hasta que no se lleve a cabo, no se tiene contemplado hacer más bloqueos en vialidades, pero seguirán impidiendo el acceso al predio.

Por su parte, el Subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, afirmó en entrevista con este medio que varios de los vecinos que recurrieron a agresiones durante el desencuentro del 20 de marzo, tenían intenciones políticas.

“Es evidente la afiliación panista de muchos de los presentes, que al no poder mostrar su inconformidad con argumentos, lo hicieron con lo que hoy caracteriza al PAN, la violencia. Sólo buscan cualquier motivo para golpear al gobierno de la ciudad”, declaró.

Al respecto de la situación actual del proyecto del albergue para migrantes y si la reunión pactada para el próximo lunes 31 de marzo sigue en pie, optó por no hacer comentarios, ya que actualmente no se cuenta con un ambiente propicio para el diálogo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro