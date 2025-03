Vecinos de la Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, mantienen el plantón frente al predio donde el Gobierno Capitalino busca instalar un albergue para migrantes. “Queremos dejar en claro que no somos xenófobos, pero sí queremos explicar que el albergue no puede estar aquí porque este lugar no cuenta con la infraestructura para recibir a los migrantes”.

“Además, en toda esta colonia y en por lo menos otras seis de los alrededores tenemos un problema grave de agua, de inseguridad y hay al menos seis escuelas de primaria y kinder cerca de aquí. Lo que no queremos es que se repita lo que pasó en la GAM y en la Central de Norte donde los migrantes abusaron y se quedaron ahí afuera hasta que la misma gente los corrió”, señaló Sandra, una de las vecinas inconformes.

“Si a nosotros que somos vecinos originarios de aquí, que pagamos impuestos y que trabajamos no nos atienden, imagínate a los migrantes”, dijo la señora Carmen, otra de las inconformes.

En espera a que sean atendidos por las autoridades, los vecinos se organizan en turnos y rondas de seis horas, así pueden evitar -aseguran- que el Gobierno los “madrugue” y empiece la construcción del albergue en un lugar que aseguran, durante la administración pasada se había prometido que sería un espacio cultural para la demarcación.





