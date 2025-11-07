En la reunión de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, consideró que esta iniciativa debe escuchar todas voces del país.

Destacó que para la Cuarta Transformación la ciudadanía es el centro de las decisiones y destacó que el Edomex es uno de los estados con mayor número de electores.

“La democracia nos ha demostrado que nunca un proceso es acabado, la democracia vive y se mueve, es una obra permanente que requiere actualización frente a los nuevos desafíos sociales, tecnológicos y económicos”, aseveró.

En el auditorio de la Escuela Judicial, la mandataria agradeció la participación de las organizaciones sociales, la ciudadanía, los partidos políticos, la academia y los representantes de los tres órdenes de gobierno por hacer un aporte a sus propuestas y fortalecer el sistema electoral que tiene México.

Por otro lado, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Coordinador General de Política y Gobierno de Presidencia de la República, resaltó que las propuestas de la Reforma Electoral, partirán de los análisis de lo que ha funcionado y de las propuestas que se obtengan de las Audiencias Públicas.

“Tenemos Poderes Judiciales renovados, estarán empezando a dar resultados que el pueblo exigió con su votación y tendremos muy pronto una propuesta de reforma electoral en la cual podamos vernos reflejados todas y todos”, expuso.

En este ejercicio democrático participaron: Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Estado de México; Arlen Siu Jaime Merlos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México.

Además de: Nereida Berenice Ávalos Vázquez, presidenta de la Sala Regional Toluca del TEPJF; Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del IEEM; Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno y Jesús George Zamora, consejero jurídico.

