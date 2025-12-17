Toluca, Méx.— Los peritajes por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en la zona donde se desplomó un jet privado tipo Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO, culminaron la madrugada de este martes.

El personal de Servicios Periciales trasladó 10 cuerpos, correspondientes a los tripulantes, piloto y copiloto que viajaban a bordo de la aeronave.

Las personas fallecidas fueron identificadas como: Raúl, de cuatro años; Natalia, de dos; Ximena, de nueve; Gustavo Palomino Olet, de 50 años; Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32; Raúl Gómez Ruiz, de 60; Raúl Gómez Buenfil, de 31, y Olga Janine Buenfil Cardone, de 60 años.

Al lugar de los hechos, ubicado en la calle Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec, en Toluca, llegó personal de la Fiscalía General de la República (FGR), Ministerio Público Federal, peritos especializados y Policía Federal Ministerial para iniciar la búsqueda de la caja negra.

Además, la dependencia federal solicitó la intervención de un canino de la Secretaría de Marina (Semar) para buscar posibles indicios de las víctimas.

Hasta el momento, se presume que la fiscalía mexiquense identificó 21 indicios, los cuales están siendo analizados.

En el lugar donde se estrelló la aeronave —unos campos de futbol y una bodega de tractocamiones en la delegación de San Pedro Totoltepec en Toluca— permanece la presencia de elementos de los Servicios de Urgencias del Estado de México, Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Seguridad del Estado de México, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

Sheinbaum manda pésame

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de realizar el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente, aunque de manera preliminar se presume una falla técnica en la aeronave.

La Mandataria subrayó que será la autoridad ministerial la que establezca con certeza el origen del siniestro, en el que fallecieron todas las personas a bordo, incluido el piloto.

“Tiene que hacerse, como saben, el peritaje. La Fiscalía General de la República tiene que hacerlo para saber cuál fue la razón de esta lamentable caída”, señaló.

Sheinbaum Pardo detalló que la avioneta transportaba a una familia que viajaba desde Acapulco con destino al Aeropuerto de Toluca y confirmó que no hubo sobrevivientes.

“Es una familia que viajaba, venía de Acapulco hacia el Aeropuerto de Toluca. Todos fallecieron, incluido el piloto. Mandamos nuestro pésame a sus familiares y amigos”, expresó.

La Presidenta indicó que, aunque existe una primera hipótesis relacionada con una falla técnica, no se puede confirmar hasta que concluyan los estudios especializados.

“Parece que es una falla técnica de la aeronave, pero hasta que no se haga el peritaje no podemos especular”.

Asimismo, informó que ya se tuvo contacto con los propietarios del predio donde cayó la avioneta, ubicado dentro de una zona industrial, y que las autoridades competentes continúan con las diligencias correspondientes.