Más Información

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

Sheinbaum rechaza supuesto obsequio de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero; "no recibo regalos de ellos", dice

Sheinbaum rechaza supuesto obsequio de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero; "no recibo regalos de ellos", dice

Magistrado perfila validar elección del Tribunal de Disciplina; desestima acordeones

Magistrado perfila validar elección del Tribunal de Disciplina; desestima acordeones

Liga MX: Atlas vs América - EN VIVO - Jornada 6 del torneo Apertura 2025

Liga MX: Atlas vs América - EN VIVO - Jornada 6 del torneo Apertura 2025

Aaron Ramsey DEBUTA con Pumas; el galés hace su presentación en el futbol mexicano

Aaron Ramsey DEBUTA con Pumas; el galés hace su presentación en el futbol mexicano

Claudia Sheinbaum, a un año de su gobierno; así fue su contienda entre corcholatas hacia la presidencia

Claudia Sheinbaum, a un año de su gobierno; así fue su contienda entre corcholatas hacia la presidencia

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (), en coordinación con la Agencia de Atención Animal (Agatan), realizó la carrera ‘Amar es Adoptar’ en el kiosco de la Alameda Sur, en Coyoacán.

Participaron 148 personas, quienes acudieron acompañados de sus animales de compañía, generando un ambiente familiar, inclusivo y de conciencia sobre la.

El recorrido fue de tres kilómetros, en modalidad binomio (tutor acompañado de su animal de compañía), y se desarrolló como un espacio de convivencia y esparcimiento entre personas y sus animales de compañía, más que como una competencia.

Realizan la carrera "Amas es adoptar" en Coyoacán (24/08/2025). Foto: Especial
Realizan la carrera "Amas es adoptar" en Coyoacán (24/08/2025). Foto: Especial

Lee también

El evento fue inaugurado por la directora general de la Agatan, Ana Villagrán, quien dio el banderazo de salida y destacó la importancia de fomentar el respeto y cuidado hacia los.

La competencia estuvo dividida en dos categorías, razas grandes y razas pequeñas. Al finalizar, la primera categoría contó con dos ganadores: ‘Totoy’ en primer lugar y ‘Lucky’ en segundo; ‘Job’, ‘Leia’ y ‘Kobo’ como campeones de razas pequeñas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, todos ellos acompañados de sus respectivos dueños.

Durante la jornada se instalaron carpas de adopción, stands informativos, dinámicas interactivas y locales de venta con causa, con el propósito de promover la empatía y la adopción responsable de perros rescatados.

Realizan la carrera "Amas es adoptar" en Coyoacán (24/08/2025). Foto: Especial
Realizan la carrera "Amas es adoptar" en Coyoacán (24/08/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses