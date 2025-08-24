Como parte del programa Iztapa' las Jefas, la alcaldía Iztapalapa entregará las tarjetas de 800 pesos del 26 de agosto al 9 de septiembre.

Este apoyo contempla un total de 2 mil pesos anuales distribuidos en dos ministraciones.

“¡Por fin ha llegado este momento! Iztapa’ las Jefas no sólo es el nombre de un programa; es un llamado a reconocernos más allá de los roles. A entender que nuestra fuerza no se agota en sostener un hogar o cuidar a otros, sino que somos mujeres con sueños, deseos y pasiones propias”, dijo la alcaldesa, Aleida Alavez, durante la entrega de los casi 6 mil primeros apoyos, llevada a cabo en mayo pasado.

¿Cuáles son las fechas y lugares de entrega?

La distribución de tarjetas del programa se realizará en distintas direcciones territoriales de Iztapalapa durante las próximas semanas, en los siguientes puntos:

Cabeza de Juárez: 26 de agosto a las 10:00 horas, en Avenida Central y Cerrada de San Juan, colonia Tepalcates. -Los Culhuacanes: 2 de septiembre a las 10:00 horas, en Citlalli entre Arroyo Tlaloc y Silo, colonia Estrella del Sur.

Estrella Huizachtépetl: 3 de septiembre a las 10:00 horas, en calle Bilbao y Avenida 11, colonia Granjas Estrella.

Aculco: 3 de septiembre a las 12:00 horas, en calles Físicos y Fiscales, colonia El Sifón.

Tezonco: 4 de septiembre a las 10:00 horas, en calle Múicile entre Damiana y Acahualt, predio El Molino (Explanada de los Mercados).

Santa Cruz Quetzalcóatl: 4 de septiembre a las 12:00 horas, en calle Cuitláhuac casi esquina Villa Franqueza, colonia Mixcoatl.

Santa Catarina: 5 de septiembre a las 10:00 horas, en Plaza de los Jóvenes, Avenida de las Minas esquina Circuito Margaritas, colonia Xalpa I.

Acahualtepec Teotongo: 5 de septiembre a las 12:00 horas, en canchas del Hércules, colonia San Miguel Teotongo III.

Reforma: 6 de septiembre a las 10:00 horas, en Unidad Habitacional Las Américas.

Ángeles Agrarista: 6 de septiembre a las 12:00 horas, en calle Iztaccíhuatl número 51, entre Manuel Acuña y Avenida San Lorenzo, colonia El Rodeo.

Aztahuacán: 7 de septiembre a las 12:00 horas, en Circunvalación y Josefa Ortiz de Domínguez, colonia Ampliación Santa María Aztahuacán.

Atlalilco Axomulco: 9 de septiembre a las 10:00 horas, en la Macroplaza de la alcaldía.

Acatitla Zaragoza: 9 de septiembre a las 12:00 horas, en Patolli, colonia El Salado, Solidaridad.

