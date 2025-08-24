Más Información

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

Sheinbaum rechaza supuesto obsequio de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero; "no recibo regalos de ellos", dice

Magistrado perfila validar elección del Tribunal de Disciplina; desestima acordeones

Liga MX: Atlas vs América - EN VIVO - Jornada 6 del torneo Apertura 2025

Aaron Ramsey DEBUTA con Pumas; el galés hace su presentación en el futbol mexicano

Claudia Sheinbaum, a un año de su gobierno; así fue su contienda entre corcholatas hacia la presidencia

Como parte del programa , la entregará las tarjetas de 800 pesos del 26 de agosto al 9 de septiembre.

Este apoyo contempla un total de 2 mil pesos anuales distribuidos en dos ministraciones.

“¡Por fin ha llegado este momento! Iztapa’ las Jefas no sólo es el nombre de un programa; es un llamado a reconocernos más allá de los roles. A entender que nuestra fuerza no se agota en sostener un hogar o cuidar a otros, sino que somos mujeres con sueños, deseos y pasiones propias”, dijo la alcaldesa, , durante la entrega de los casi 6 mil primeros apoyos, llevada a cabo en mayo pasado.

¿Cuáles son las fechas y lugares de entrega?

La distribución de tarjetas del programa se realizará en distintas direcciones territoriales de Iztapalapa durante las próximas semanas, en los siguientes puntos:

  • Cabeza de Juárez: 26 de agosto a las 10:00 horas, en Avenida Central y Cerrada de San Juan, colonia Tepalcates. -Los Culhuacanes: 2 de septiembre a las 10:00 horas, en Citlalli entre Arroyo Tlaloc y Silo, colonia Estrella del Sur.
  • Estrella Huizachtépetl: 3 de septiembre a las 10:00 horas, en calle Bilbao y Avenida 11, colonia Granjas Estrella.
  • Aculco: 3 de septiembre a las 12:00 horas, en calles Físicos y Fiscales, colonia El Sifón.
  • Tezonco: 4 de septiembre a las 10:00 horas, en calle Múicile entre Damiana y Acahualt, predio El Molino (Explanada de los Mercados).
  • Santa Cruz Quetzalcóatl: 4 de septiembre a las 12:00 horas, en calle Cuitláhuac casi esquina Villa Franqueza, colonia Mixcoatl.
  • Santa Catarina: 5 de septiembre a las 10:00 horas, en Plaza de los Jóvenes, Avenida de las Minas esquina Circuito Margaritas, colonia Xalpa I.
  • Acahualtepec Teotongo: 5 de septiembre a las 12:00 horas, en canchas del Hércules, colonia San Miguel Teotongo III.
  • Reforma: 6 de septiembre a las 10:00 horas, en Unidad Habitacional Las Américas.
  • Ángeles Agrarista: 6 de septiembre a las 12:00 horas, en calle Iztaccíhuatl número 51, entre Manuel Acuña y Avenida San Lorenzo, colonia El Rodeo.
  • Aztahuacán: 7 de septiembre a las 12:00 horas, en Circunvalación y Josefa Ortiz de Domínguez, colonia Ampliación Santa María Aztahuacán.
  • Atlalilco Axomulco: 9 de septiembre a las 10:00 horas, en la Macroplaza de la alcaldía.
  • Acatitla Zaragoza: 9 de septiembre a las 12:00 horas, en Patolli, colonia El Salado, Solidaridad.
