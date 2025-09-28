A las 21:26 horas de este domingo se reanudó por completo la circulación en la Línea A del Metro tras ser afectada por una tromba que cayó al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

El director del organismo, Adrián Rubalcava, detalló que la circulación se normalizó luego de 24 horas de trabajo continuo para lograr el retiro de agua en la zona, en coordinación con personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría del Agua, la Comisión de Agua del Estado de México y autoridades del municipio de La Paz.

“Al @RTP_CiudadDeMex gracias por el respaldo brindado a las personas usuarias durante esta situación. Al personal del @MetroCDMX, mi reconocimiento por su compromiso y esfuerzo para restablecer el servicio en beneficio de quienes viajan cada día. A las personas usuarias, gracias por su paciencia y comprensión”, indicó el director del Metro en redes sociales.

El agua ingresó a la zona de vías de la Línea A, por lo que la tarde del sábado, a las 18:44 horas, se suspendió el servicio de Guelatao a La Paz. El domingo a las 15:27 horas se reabrió el tramo de Santa Martha a La Paz, y por la noche el resto de la Línea A.

