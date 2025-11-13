Más Información

Grecia Quiroz reconoce que recibió amenazas un día antes de asumir su cargo como alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz reconoce que recibió amenazas un día antes de asumir su cargo como alcaldesa de Uruapan

Harfuch se reúne con Grecia Quiroz en Michoacán; Gabinete de Seguridad recorre Urupan

Harfuch se reúne con Grecia Quiroz en Michoacán; Gabinete de Seguridad recorre Urupan

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

La diputada local de Morena, presentó una iniciativa para .

Su propuesta, ante el Congreso capitalino, plantea crear la Ley General para Regular los Servicios de Contenido de las Plataformas Digitales con la intención de poner reglas y sanciones a los generadores de contenido en .

Se propone que los influencers etiqueten de manera clara, identificable y visible en todo momento las publicaciones e historias que tengan carácter comercial, utilizando el término #Publicidad; también deberán abstenerse de difundir información falsa, engañosa o no comprobada sobre los productos, servicios, características o beneficios promocionados; e incluir advertencias sanitarias y mensajes preventivos cuando los contenidos se refieran a temas de salud, nutrición, estética o bienestar.

Lee también:

Asimismo, la iniciativa propone que los creadores de contenido conserven y exhiban, ante la autoridad competente, la documentación y pruebas objetivas que sustenten las afirmaciones o beneficios atribuidos a los bienes o servicios promocionados; y señalar cuando se utilicen voces, imágenes o personajes generados mediante inteligencia artificial para la promoción de productos.

Esta reforma, que fue turnada a comisiones, también prohíbe la participación de menores de edad como generadores de contenido y/o influencers sin la autorización expresa de ambos tutores legales.

Se considerarán mensajes prohibidos los que simulan ser opiniones, pero en realidad correspondan a contenidos patrocinados sin transparencia; información que vulnere la dignidad humana, que difunda discursos de odio o desinformación sistemática; contenido manipulado digitalmente (deepfakes); y todo aquel contenido que vaya en contra del marco jurídico.

Lee también:

La iniciativa también crea la Plataforma Nacional de Observación y Queja Ciudadana para Contenidos Digitales; y propone amonestaciones públicas y sanciones económicas para los influencers que no acaten las reglas.

Al respecto, la legisladora apuntó que esta iniciativa busca establecer un marco normativo innovador, transversal y progresista que regule la actividad de las plataformas digitales, con el propósito de lograr una comunicación responsable, legal y precisa.

La regulación de las plataformas, agencias digitales y de este tipo de generadores de contenido, apuntó, se hace evidente ante la influencia que éstas tienen en la forma en que nos comunicamos, trabajamos y consumimos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]