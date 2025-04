Con la finalidad de fomentar las buenas prácticas de conducción entre los usuarios de motocicleta, reducir los percances viales y promover el valor social de la motocicleta como vehículo, la alcaldía Miguel Hidalgo, la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (ANASEVI), la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y DiDi, realizaron una sesión técnico-práctica de seguridad.

En la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo se llevó a cabo este esfuerzo conjunto denominado “Rumbo Seguro”, para materializar de la mano con los motociclistas que se conectan a la aplicación de movilidad y reparto de comida de DiDi, la cooperación en favor de la movilidad más segura, inclusiva y accesible.

Mauricio Tabe, alcalde en la demarcación, reconoció la importancia de estas acciones para reducir los accidentes en moto en Miguel Hidalgo y en toda la capital del país y solicitó al Gobierno de la Ciudad, a través de la SEMOVI, ampliar el número de espacios de estacionamiento para este tipo de vehículos en la zona de parquímetros.

“Un tema que vamos a subir también con el gobierno de la Ciudad es ver el tema de los estacionamientos, porque hay muy pocos en algunas zonas, yo lo voy a insistir por ejemplo ahorita lo platicaba, en toda la zona de parquímetros hay muy poquitos lugares, entonces todo lo que ya te ahorraste de tiempo de andar en la moto lo pierdes buscando el lugar del estacionamiento”, dijo.

Indicó que la motocicleta es un instrumento de trabajo y se deben reducir los riesgos y aumentar la seguridad.

“Para mí era clave que se hiciera este evento con ANASEVI, con Didi, porque nos preocupan los accidentes que se dan en las motocicletas todos los días en la alcaldía. A mí me pasan todos los reportes de los derrapados en las motocicletas y de muchos de los accidentes y son muchos, entonces no se trata de no usarla, sino de usarla con más cuidado”, dijo.

En tanto Gabriela Salido Magos, directora de Movilidad de la alcaldía resaltó que la seguridad vial para todas y todos es una prioridad y un compromiso en Miguel Hidalgo.

“En Miguel Hidalgo no queremos únicamente hablar de romper paradigmas, por eso trabajamos con una prioridad: la seguridad para todos, para los que viven, circulan, trabajan, conviven en Miguel Hidalgo. Somos una de las alcaldías más seguras y nuestra pretensión es seguridad en todo y al cien por ciento”, expuso.

En su intervención, César García, director de Transporte Vehicular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, destacó la unión de esfuerzos para promover una cultura de respeto y seguridad en las calles. “La moto es un vehículo de inclusión social importantísima para muchos capitalinos, que conecta a miles de personas y se ha convertido en una herramienta para generar ganancias, y con estas acciones buscamos que cada trayecto sea más seguro”, concluyó.

Por su parte, el Vocal Ejecutivo de ANASEVI, Isaac Castañeda, indicó que el objetivo es crear conciencia sobre los hechos de tránsito fatales y sus consecuencias por lo que para asegurar que las y los motociclistas cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para conducir este tipo de vehículo de manera segura y minimizando las posibilidades de tener un incidente de tránsito, la Secretaría de Movilidad ofrece una evaluación disponible para todos los conductores de motocicleta.

Dicha valoración incluye componentes como: revisión físico- mecánica del estado de la motocicleta, revisión del casco y equipo de protección, prueba de conocimientos, y prueba de pericia y este requisito, está basado en el Estándar de Competencias en conducción del vehículo motocicleta para su uso en la vialidad, emitido por CONOCER.

Durante la sesión de seguridad vial para motociclistas, instructores certificados dieron a conocer datos estadísticos de los hechos de tránsito, así como mostrar herramientas para el mejor uso de la motocicleta, con énfasis de los riesgos de conducir a exceso de velocidad o bajo los influjos del alcohol y se realizó una exhibición de habilidades y técnicas de manejo de motocicleta.

Los participantes coincidieron en que la motocicleta, además de ser una herramienta para generar ganancias, se posiciona como un medio de transporte económico que conecta a las personas con servicios públicos. Como referencia, más del 13% de los trayectos que se realizan en motocicleta en la alcaldía Miguel Hidalgo, se originan o terminan en hospitales, escuelas, universidades o estaciones de transporte público.

