El director del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Carlos Martínez, aseguró que antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 la capital contará con mil habitaciones de hotel más, para recibir a los más de 5 millones de turistas que llegarán.

Indicó que estas se sumarán a los 850 hoteles disponibles en la capital, de los cuales 11 se construyeron este año, lo que equivale a 23 millones de noches de hospedaje, así como a los más de 20 mil inmuebles de estancia temporal.

“Antes de que empiece el Mundial esperamos que más o menos se agreguen otras mil habitaciones adicionales. Nosotros esperamos que al Mundial vengan 5 millones de personas, por lo que la capacidad está lista para recibir a todo el mundo”, dijo en conferencia.

El funcionario indicó que algunos moteles se reconvirtieron y se van a continuar adaptando a hoteles, a fin de que los turistas puedan pernoctar en ellos.

Carlos Martínez agregó que también se contempla la oferta de plataformas de hospedaje, que es de 20 mil espacios disponibles. Sin embargo, recordó que la Ley de Turismo del Distrito Federal vigente regula 50% de las noches del año en que los anfitriones pueden ofrecer sus inmuebles.

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México (Sectur-CDMX), Alejandra Frausto, señaló que este año los turistas hospedados en hoteles de la capital aumentaron de 750 mil a un millón. Esto, con un total de 724 millones de pesos en impuesto sobre hospedaje.