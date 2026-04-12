En lo que va de la presente administración, el número de homicidios dolosos se han reducido en 18.7% en los sectores donde se implementa el Programa Alto al Fuego, aseguró la coordinadora del proyecto, la inspectora María Fernanda Dorantes González.

Además, en los últimos años el número de beneficiarios ha aumentado desde su puesta en marcha, ya que en 2021 se atendieron a 93 personas, en 2022 a 197, en 2023 a 203, en 2024 a 219 y en 2025 a 225.

Alto al Fuego es una estrategia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) implementada desde el año 2020 en los sectores de la capital donde se registran agresiones por arma de fuego, explicó Dorantes González en entrevista con EL UNIVERSAL.

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El programa está dividido en dos componentes para la atención a las víctimas. “Es el componente de seguridad y justicia para la construcción de la paz, que es toda la parte policial y el componente comunitario, que es esta parte social que se apoya de distintas estrategias de gobierno para dar la atención a las víctimas”.

La inspectora aseguró que se busca tener consecuencias certeras para los probables responsables de las agresiones y acercar a las víctimas apoyos para que no se genere justicia por propia mano o venganza.

En un comienzo se implementó en el sector Plateros de la alcaldía Álvaro Obregón, por sus índices criminales.

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A través de Alto al Fuego, en junio próximo habrá un nuevo taller llamado Ecos Maternos, para que madres de víctimas compartan su experiencia. Foto: Especial

“Empezamos en 2020, se tuvieron buenos resultados, esta estrategia lo que ahonda es, por un lado la parte del estudio de la dinámica de la violencia y aparte la atención a las víctimas. Alto al Fuego tiene tres objetivos principales: la reducción de la violencia armada, homicidios y lesiones por arma blanca y por arma de fuego; disminución de la reincidencia de las personas, es decir, si una persona ya fue víctima de, a lo mejor una lesión por arma de fuego, entonces que ella no genere violencia otra vez o que no vuelva a ser víctima, y el tercero es la construcción de la confianza de la ciudadanía con la Policía”.

Posteriormente, a la estrategia se sumó el sector Santa Fe en 2012; en marzo de 2022 fue Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero. En 2025 se sumaron los sectores Tezonco y Quetzal de la alcaldía Iztapalapa.

La coordinadora del programa detalló que el acercamiento a los beneficiarios del programa es inmediatamente después de la agresión y es realizado por los policías de la SSC.

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“Son los policías uniformados, ellos llegan después de un evento, ya sea un homicidio o una lesión, hablan con la familia, primero se les pregunta cómo están, sin intentar revictimizarlos y se les comenta que somos una estrategia de la secretaría que se dedica al tema del análisis de la violencia por arma de fuego, que nos ponemos a sus órdenes para coordinar con ellos si necesitan cualquier cosa o con fiscalía para acercarlos a hacer sus declaraciones”, detalló.

Posterior al evento, se realizan visitas con los familiares de las personas agredidas para tratar de detectar un riesgo de venganza, brindar apoyo a víctimas indirectas, análisis y atención a las causas.

El comisario Wilfrido Saúl Lescas Morga, director general de Prevención al Delito de la SSC, indicó que en la parte social las víctimas directas e indirectas de ataques armados son invitados a talleres donde pueden obtener contención emocional en el duelo, así como apoyo sicológico y educativo.

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Informó que el primer taller a impartirse es Fénix, el cual es de corte cognitivo-conductual para mantener a los beneficiarios alejados del riesgo y el segundo es Sanar, enfocado al manejo del trauma y el duelo.

Las víctimas directas e indirectas de ataques armados son invitados a talleres de contención emocional, así como apoyo sicológico. Foto: Especial

Comparten historias

A través de Alto al Fuego, en junio de este año se pondrá en marcha un nuevo taller llamado Ecos Maternos, el cual consiste en madres de víctimas que compartirán su experiencia y avances con otras familias en riesgo, explicó Lescas Morga.

“Estamos a punto de abrir una intervención de compartir entre madres que perdieron a su hijo o al esposo y puedan compartir con otras familias que se encuentran en una situación, cómo superaron el proceso de su duelo a través de estos talleres que les permiten, de alguna manera, canalizar el duelo con una visión de un cambio de vida que los aleje de la violencia y principalmente de la venganza”.

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El director general de Prevención al Delito precisó que los talleres de Alto al Fuego están acompañados de un apoyo económico, el cual se otorga para solventar necesidades en el círculo social de las víctimas.

“Como están molestos, enojados, frustrados, teniendo un problema familiar, también se volvería secundario asistir a un taller, pero teniendo un apoyo económico hacemos que ellos asistan al taller y solventen de alguna manera esa necesidad económica fundamental que se les está presentando por la pérdida”, agregó.

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