Chilpancingo.- Desde hace once días, el pastor evangélico, Benito Guevara Arcos, de 75 años, está desaparecido.

El 31 de marzo, Guevara Arcos acudió al poblado de San Vicente, en la sierra de Chilpancingo a predicar. Desde ese día sus familiares no saben nada de él.

Guevara Arcos es originario de la comunidad de El Ocotito, en Chilpancingo, en una zona, según las autoridades, controlada por la organización criminal Los Ardillos, mientras que el poblador de San Vicente, de acuerdo a los reportes oficiales, es dominada por Los Tlacos.

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Los Ardillos y Los Tlacos mantienen una disputa cruenta por el control de Chilpancingo y gran parte de la región Centro y parte de la Sierra de Chilpancingo.

De acuerdo a versiones, Guevara Arcos fue privado de la libertad por un grupo armado en un camino rural rumbo a la comunidad serrana de Amojileca, en Chilpancingo. Otra versión indica que el pastor fue liberado el sábado pasado, pero hasta el momento su familia desconoce su paradero.

Este viernes, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) implementó una operación de búsqueda en Chilpancingo. La operación consistió en la pega de fichas de localización en distintos puntos de la capital. También realizaron recorridos por la ciudad.

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De acuerdo a testimonios de personas cercanas, Guevara Arcos es un pastor que le gusta predicar en las zonas serranas de Chilpancingo y también en las costas del estado.

El día en que desapareció no fue la primera vez que visitaba las comunidades serranas de la capital.

Según la ficha que difundió la CEBP, el día que desapareció Guevara Arcos, vestía un pantalón de vestir, camisa, lentes para el sol y gorro blanco tipo pescador. La ficha indica que el pastor tiene una complexión delgada, cabello cano corto y mide 1.75 metros.

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En octubre del 2025, el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue hallado muerto sobre la carretera federal México-Acapulco, después de dos días de haber estado desaparecido.

Esa vez el cadáver del sacerdote fue hallado en una brecha de tierra a unos metros de la carretera federal Acapulco-México, a la altura de la comunidad de Milpillas, en el municipio de Eduardo Neri.

De manera extraoficial se informó que el cadáver del sacerdote estaba dentro de una camioneta blanca Toyota y tenía señas de impacto de bala, es decir: fue asesinado.

Bertoldo Pantaleón fue desaparecido el sábado 4 de octubre en la comunidad Azcala, en el municipio de Cocula, según informó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero en una ficha de localización que difundió.