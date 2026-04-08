Chilpancingo.— Por lo menos cinco personas lesionadas, 11 carros y tres locales dañados fue el saldo del impacto de un camión de carga que se quedó sin frenos este martes en el mercado central de Acapulco.

Según el reporte policiaco, alrededor de las 07:00 de la mañana, en la Avenida Constituyentes, un camión de carga sin frenos arrasó con varios vehículos y terminó impactado contra comercios semifijos. La avenida es paralela al mercado Central, el principal centro de abasto del puerto. Esa vía es una de las más circuladas porque conecta al centro con las colonias de la parte de alta.

La hora en que se registró el accidente es una de las más concurridas en el mercado central por el comercio, pero también porque ahí están ubicadas oficinas y una guardería del IMSS.

Según la Dirección de Bomberos de Acapulco, el impacto del camión dañó a por lo menos 11 vehículos, entre ellos taxis y Urvan del transporte público. Además, cinco personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital regional del IMSS Vicente Guerrero.

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