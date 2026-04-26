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La (SGIRPC) informa que, para este domingo, la temperatura máxima será de 30 grados Celsius (°C). Después de mediodía, el ambiente será muy caluroso con cielo despejado y, por la tarde, aumento de nublados y lluvias ligeras con chubascos ocasionales.

Soplarán vientos del sur entre 10 y 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas que pueden superar los 50 km/h.

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 20 °C. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del lunes podría registrar 15 ºC.

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La imagen de monitoreo del no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el suroeste sin riesgo de caída para la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

¿Cómo estará el clima en la CDMX las siguientes horas?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la Ciudad de México se pronostica que a las 10:00 horas de este domingo haya una temperatura de 23 °C con vientos de 5 kilómetros por hora (km/h).

Más tarde, a las 13:00 horas, la temperatura aumentará 5 grados (28 °C), con vientos de 9 kilómetros por hora.

Horas más tarde, la temperatura disminuirá algunos grados, manteniéndose en 25 °C a las 16:00 horas con vientos de 17 kilómetros por hora y en 22 °C a las 19:00 horas con 18 kilómetros por hora.

Prevalece ola de calor en el país

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo prevalecerá la ola de calor en varias entidades del país.

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Se mantiene en:

  • Durango (noroeste)
  • Sinaloa (centro)
  • Nayarit (sur)
  • Jalisco (oeste y sur)
  • Colima (este)
  • Michoacán (sur y suroeste)
  • Guerrero (noroeste, este y sur)
  • Morelos
  • Nuevo León (sur)
  • Tamaulipas (suroeste)
  • San Luis Potosí (centro y sur)
  • Guanajuato (noreste)
  • Querétaro (centro)
  • Hidalgo (norte y este)
  • Veracruz (centro)
  • Oaxaca (sur)
  • Chiapas (centro y noreste)
  • Zacatecas (norte, centro y sur)
  • Aguascalientes
  • Puebla (norte y suroeste)
  • Tlaxcala (este y sur)
  • Estado de México (noreste y suroeste)
  • Ciudad de México
  • Tabasco (centro y este)
  • Campeche (costa)
  • Yucatán (oeste y suroeste)
  • Quintana Roo (oeste)
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mahc/LL

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