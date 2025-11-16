La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que hoy, domingo 16 de noviembre, la temperatura mínima en la capital será de 14 grados y la máxima de 26; sin lluvia ni rachas de viento mayores a los 30 kilómetros por hora.

El punto más alto de calor (26 grados) se alcanzará a las 15:00 horas, para luego descender paulatinamente hasta los 23 en un lapso de tres horas.

"Prevalecerá ambiente caluroso, después deo medio día, cielo despejado y sin lluvia", indicó la SGIRPC en una tarjeta informativa.

Señaló que hasta la medianoche se alcanzarán los 15 grados, mientras que mañana lunes la Ciudad de México amanecerá con 10 grados.

