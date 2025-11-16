Más Información

Protestan entre sombreros, Generación Z y petardos

Protestan entre sombreros, Generación Z y petardos

"El gobierno debe mandar señales de que ha escuchado": Alejandro Macías; condenan violencia en marcha de la Generación Z

"El gobierno debe mandar señales de que ha escuchado": Alejandro Macías; condenan violencia en marcha de la Generación Z

Analizan ley para combatir uso de “pollitos de colores” por el narco

Analizan ley para combatir uso de “pollitos de colores” por el narco

Drones de la CDMX, usados contra venta y compra de droga

Drones de la CDMX, usados contra venta y compra de droga

De los spa a los paseadores; el negocio de los perrhijos

De los spa a los paseadores; el negocio de los perrhijos

Evaluaciones de la 4T aprueban a estados con rezago educativo

Evaluaciones de la 4T aprueban a estados con rezago educativo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que hoy, domingo 16 de noviembre, la temperatura mínima en la capital será de 14 grados y la máxima de 26; sin lluvia ni rachas de viento mayores a los 30 kilómetros por hora.

El punto más alto de calor (26 grados) se alcanzará a las 15:00 horas, para luego descender paulatinamente hasta los 23 en un lapso de tres horas.

Lee también

"Prevalecerá ambiente caluroso, después deo medio día, cielo despejado y sin lluvia", indicó la SGIRPC en una tarjeta informativa.

Señaló que hasta la medianoche se alcanzarán los 15 grados, mientras que mañana lunes la Ciudad de México amanecerá con 10 grados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]