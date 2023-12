El precandidato único del frente opositor a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, y los alcaldes de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, Lía Limón y Mauricio Tabe, respectivamente, arremetieron contra la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, por presuntamente espiarlos.

En ruedas de prensa, Taboada Cortina señaló que es increíble el nivel de impunidad de la Fiscalía capitalina, y que siga negando su propia información respecto al espionaje en contra de la oposición, por lo que informó que se presentará una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR) e instancias internacionales. Asimismo, Santiago Taboada informó que emprendió una acción legal ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

“Hoy me preocupa mucho que baste un solo oficio firmado por un ministerio público o en este caso por el fiscal de secuestro para que a cualquier persona de esta ciudad, insisto, no tenían por qué meterse con mis familiares, ellos no están en política, ellos no son funcionarios públicos, ellos no decidieron meterse en esto y meterse con quienes ni siquiera tienen vela en el entierro y que desgastaron los recursos de la Fiscalía… Esta ciudad no puede sostener a una fiscal que no atendió a las víctimas, que prefirió empapelar a una compañía telefónica para perseguir a la oposición, en lugar de encontrar a los miles de desaparecidos de esta ciudad”, apuntó.

En este sentido, Lía Limón refirió que ella también fue espiada por la FGJ, por lo que criticó que Ernestina Godoy esté buscando su ratificación, “debería estar en la cárcel”.

Mauricio Tabe precisó que él también es “compañero del mismo dolor”, pues su línea telefónica también fue intervenida, y lamentó que los recursos de la Fiscalía se utilicen en perseguir a la oposición y no en impartir justicia.

Subrayó que Ernestina Godoy está inmiscuida en esta red de espionaje del que ha sido objeto la oposición, por lo que el camino a la justicia no está en su ratificación.

“Ernestina hoy está aspirando a ser ratificada cuando sabe que no cuenta con esa mayoría del Congreso, y están haciendo hasta lo imposible por intimidar y presionar a los diputados para lograr esa mayoría. Ernestina tiene un problema serio de legitimidad y credibilidad en la Ciudad y en el país. La mayoría de los capitalinos no creen en ella y no cree que imparta justicia. La mayoría de los capitalinos cree que obedece a Morena y que a ellos sirven”, apuntó.

