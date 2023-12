Martí Batres, jefe de Gobierno, hizo un llamado a la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, para no obstruir la ratificación de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos.

En conferencia de prensa, el mandatario afirmó que quieren impedir que reúna las dos terceras partes de los votos que se requieren para su ratificación, para defender la red de corrupción inmobiliaria en la que han sido implicados exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez.

“Hay que decir que la fiscal tiene la amplia mayoría de apoyo, de acuerdo a las expresiones que ha habido, más de la mitad de legisladores han estado pronunciándose a favor de su ratificación; y, lo que quieren los del PAN es evitar que reúna las dos terceras partes. Yo les haría un llamado a que no obstruyan la justicia, no obstruyan la ratificación de la fiscal, no perjudiquen a los habitantes de la Ciudad de México”, dijo.

Batres Guadarrama afirmó que a él no le corresponde hablar en nombre de ningún diputado, sin embargo, consideró que “es factible” que se reúnan las dos terceras partes de los legisladores a favor que se requieren para avalar la ratificación.

Advirtió que hace cuatro años, las y los diputados del PAN votaron a favor de Godoy Ramos, pero ahora no quieren hacerlo porque se les investiga el caso de corrupción inmobiliaria.

“Ratifican al fiscal de Guanajuato, donde tenemos 68 homicidios por cada 100 mil habitantes. Aquí en la ciudad hay 8 homicidios por cada 100 mil habitantes (...) No quieren votar a favor de la ratificación de una fiscal que ha contribuido decisivamente, no solo ella, pero ha contribuido a que baje el secuestro en más o menos un 80%, a que bajen los homicidios, a que bajen los delitos de alto impacto”, señaló.

