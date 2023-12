Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad México (FGJ) y liderazgos panistas a nivel local y nacional solicitaron a los diputados locales de oposición votar en contra de la ratificación de Ernestina Godoy.

El precandidato único de la oposición a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, lamentó el espionaje político del que fue víctima él, su familia y otros actores de oposición, por lo que, dijo, Ernestina Godoy no debe ser ratificada mañana.

Recordó que acudió hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que le dieran acceso a su carpeta de investigación, pues la Fiscalía le negó este acceso.

“Por eso esta Ciudad no puede sostener a una fiscal que no atendió a las víctimas…no tiene ningún mérito, no tiene ningún resultado, no hay ninguna víctima consiente, no hay ninguna víctima contenta con el trabajo de la Fiscalía, han querido llenar a través de una narrativa lo que no pudieron hacer a la Ciudad en estos cuatro años”, señaló.

En este sentido, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, refirió que ella también fue espiada por la FGJ, por lo que criticó que Ernestina Godoy esté buscando su ratificación, “debería estar en la cárcel”.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, precisó que él también es “compañero del mismo dolor”, pues su línea telefónica también fue intervenida, y lamentó que los recursos de la Fiscalía se utilicen en perseguir a la oposición y no en impartir justicia.

Subrayó que Ernestina Godoy está inmiscuida en esta red de espionaje del que ha sido objeto la oposición, por lo que el camino a la justicia no está en su ratificación.

“Ernestina hoy está aspirando a ser ratificada cuando sabe que no cuenta con esa mayoría del Congreso, y están haciendo hasta lo imposible por intimidar y presionar a los diputados para lograr esa mayoría. Ernestina tiene un problema serio de legitimidad y credibilidad en la Ciudad y en el país. La mayoría de los capitalinos no creen en ella y no cree que imparta justicia. La mayoría de los capitalinos cree que obedece a Morena y que a ellos sirven”, apuntó.

Santiago Creel, coordinador de la precampaña presidencial de Xóchitl Gálvez, sostuvo que si fuera diputado local de la Ciudad votaría en contra de esta ratificación, y se solidarizó con las víctimas de la FGJ. Comentó que espiar, cómo lo ha hecho la institución, es doblemente grave en tiempos electorales porque es “una violación al derecho humano, pero también existe una violación al derecho político”.

La víctima de despojo, Hilda Lara, dijo que fue vinculada a proceso de manera irregular por órdenes de su medio hermano Ulises Lara, actual vocero de la Fiscalía capitalina. “No debería ser un servidor público, como ciudadanos nos sentimos traicionados”.

Viviana Castro, asesora jurídica de la Fiscalía, precisó que fue víctima de acoso sexual por parte de su superior jerárquico, pero en lugar de ser atendida, ha sufrido revictimización y acoso por parte de la institución. “Me están negando acceso a la justicia y temo por mi vida”.

El senador Emilio Alvarez Icaza pidió a los diputados locales del PAN, PRI y PRD mantenerse firme y votar este miércoles en contra de la ratificación de Godoy Ramos.

El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde, advirtió que los diputados de su partido que no asistan o no voten en contra de la ratificación, se quedarán sin candidatura en 2024 y se les iniciaría un proceso para su expulsión.

