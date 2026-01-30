Más Información

Se registra enfrentamiento entre hombres armados y fuerzas de seguridad en Zacatecas; hay un muerto y dos mujeres heridas

"Los puentes siempre son mejor que los muros", dice Sheinbaum desde la frontera en Tijuana; destaca diálogo con EU

Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos

¿Quiénes son los 11 detenidos en el Edomex?; operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco

Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil

IPN otorga Doctorado Honoris Causa a Cuauhtémoc Cárdenas; ingeniero agradece grado

La noche de este viernes se registró un sobre San Antonio Abad con dirección al sur, a la altura del , lo que generó afectaciones a la circulación vehicular en la zona.

El cierre fue realizado por , quienes se concentraron en el lugar para manifestarse, provocando la interrupción parcial del tránsito. Hasta el momento, no se reportaron incidentes mayores durante la protesta.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio para realizar labores de vialidad y mantener el orden, mientras se establecieron vías alternas para los automovilistas.

La circulación permaneció afectada durante el tiempo que duró la manifestación, en tanto se esperaba el diálogo entre las manifestantes y las autoridades correspondientes.

