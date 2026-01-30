La noche de este viernes se registró un bloqueo de vialidad sobre San Antonio Abad con dirección al sur, a la altura del Metro Chabacano, lo que generó afectaciones a la circulación vehicular en la zona.

El cierre fue realizado por trabajadoras sexuales trans, quienes se concentraron en el lugar para manifestarse, provocando la interrupción parcial del tránsito. Hasta el momento, no se reportaron incidentes mayores durante la protesta.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio para realizar labores de vialidad y mantener el orden, mientras se establecieron vías alternas para los automovilistas.

La circulación permaneció afectada durante el tiempo que duró la manifestación, en tanto se esperaba el diálogo entre las manifestantes y las autoridades correspondientes.

