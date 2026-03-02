Más Información
Canacar cuantifica daños tras muerte de “El Mencho”; reporta 200 camiones robados, desaparecidos, operadores muertos y daños
Embajada de EU emite alerta a spring breakers que quieran vacacionar en México; advierte riesgos de delincuencia y secuestro
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Unidad de la Policía Cibernética, alertó sobre la difusión de noticias falsas y contenidos engañosos que generan un impacto negativo entre habitantes y turistas de la Ciudad de México.
Mediante un comunicado, la dependencia explicó que este tipo de materiales buscan sembrar alarma y confusión mediante imágenes y videos que se viralizan rápidamente en redes sociales.
Señaló que las publicaciones relacionadas con temas políticos, sociales y económicos tienden a propagarse con mayor velocidad que la información verificada, especialmente a través de plataformas digitales y aplicaciones de mensajería instantánea.
Lee también Cae “El Congo”, relacionado con homicidio de Carlos Manzo; operaba célula de sicarios bajo el mando de "El Licenciado"
La institución advirtió que la facilidad para compartir y reenviar contenidos sin comprobar su autenticidad potencia su alcance y puede derivar en confrontaciones digitales, polarización social, debilitamiento del diálogo público e incluso reacciones de pánico basadas en hechos inexistentes o creencias infundadas.
Indicó que la circulación de desinformación fomenta la desconfianza hacia las instituciones y autoridades, particularmente en asuntos vinculados con la seguridad, la salud y los procesos electorales.
La dependencia emitió las siguientes recomendaciones:
- Verificar siempre la fuente de la información antes de compartirla con otras personas.
- Consultar medios de comunicación y cuentas oficiales.
- Desconfiar de mensajes alarmistas o cadenas que soliciten reenviar de inmediato.
- Evitar abrir enlaces sospechosos y descargar archivos desconocidos.
- Reportar contenido falso o engañoso en redes sociales.
Lee también Balean a dos comerciantes en calles de alcaldía Miguel Hidalgo y uno de ellos muere; hay una mujer detenida
La dependencia agrego permanece a disposición de la ciudadanía para atender dudas o reportes relacionados con actividades sospechosas en el ciberespacio, a través de la aplicación Mi Policía, en la red social X mediante las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.
CDMX recibirá la primavera 2026 con Festival “Noche de Primavera”; 450 artistas llenarán de música 20 sedes por toda la capital
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]