La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Unidad de la Policía Cibernética, alertó sobre la difusión de noticias falsas y contenidos engañosos que generan un impacto negativo entre habitantes y turistas de la Ciudad de México.

Mediante un comunicado, la dependencia explicó que este tipo de materiales buscan sembrar alarma y confusión mediante imágenes y videos que se viralizan rápidamente en redes sociales.

Señaló que las publicaciones relacionadas con temas políticos, sociales y económicos tienden a propagarse con mayor velocidad que la información verificada, especialmente a través de plataformas digitales y aplicaciones de mensajería instantánea.

La institución advirtió que la facilidad para compartir y reenviar contenidos sin comprobar su autenticidad potencia su alcance y puede derivar en confrontaciones digitales, polarización social, debilitamiento del diálogo público e incluso reacciones de pánico basadas en hechos inexistentes o creencias infundadas.

Indicó que la circulación de desinformación fomenta la desconfianza hacia las instituciones y autoridades, particularmente en asuntos vinculados con la seguridad, la salud y los procesos electorales.

La dependencia emitió las siguientes recomendaciones:

Verificar siempre la fuente de la información antes de compartirla con otras personas.

Consultar medios de comunicación y cuentas oficiales.

Desconfiar de mensajes alarmistas o cadenas que soliciten reenviar de inmediato.

Evitar abrir enlaces sospechosos y descargar archivos desconocidos.

Reportar contenido falso o engañoso en redes sociales.

La dependencia agrego permanece a disposición de la ciudadanía para atender dudas o reportes relacionados con actividades sospechosas en el ciberespacio, a través de la aplicación Mi Policía, en la red social X mediante las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

