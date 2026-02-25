La noche de este miércoles se registró el ataque a tiros en contra de dos comerciantes informales en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, dejando como saldo a uno de ellos sin vida, el otro hospitalizado y a una mujer detenida.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), la agresión derivó de la discusión entre vendedores por espacios para colocar puestos para el comercio informal sobre la calle Sur 128, esquina con Poniente 175, en la colonia América.

Los agresores volvieron al sitió tras la discusión y balearon a los dos vendedores. Una de las víctimas, de 53 años de edad, murió en el lugar, mientras que el segundo comerciante, de 27 años, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja que lo trasladaron a un hospital.

Policías ubicaron una camioneta en la que presuntamente escaparon los responsables de la agresión, la cual fue alcanzada calles adelante, donde se detuvo a la conductora, afirmó la SSC.

