Luego de los acontecimientos registrados este fin de semana en la ciudad de Guadalajara, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que se mantiene atenta a cualquier posible repercusión en la capital del país y en coordinación permanente con las distintas áreas de seguridad.

A través de un mensaje interno difundido por la Coordinación de Seguridad Ciudadana, el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, pidió a la población consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores o datos no confirmados.

La dependencia señaló que, ante cualquier eventualidad, los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México se encuentran en alerta y trabajando de manera conjunta para preservar el orden y la seguridad pública.

Asimismo, reiteró que las autoridades capitalinas mantienen vigilancia constante y comunicación interinstitucional, sin que hasta el momento se hayan reportado incidentes relacionados con los hechos ocurridos en Jalisco dentro del territorio de la capital.

