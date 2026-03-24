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La Secretaría del (Sedema) informó que los días 2 y 3 de abril de 2026 se suspenderá la operación en el área de atención ciudadana de verificación vehicular y la oficialía de partes de la Dirección General de Calidad del Aire; por su parte, los suspenderán el servicio los días 2, 3 y 4 de abril de 2026.

Lo anterior en cumplimiento del acuerdo con lo establecido en el Artículo 23, fracción XIII del Reglamento de la , en Materia de Verificación Vehicular (GOCDMX 19/10/2012, No. 1464).

Se reanudará el servicio el día 6 de abril de 2026 en sus horarios habituales, es decir, de 9:00 a 14:00 horas para el área de atención ciudadana de verificación vehicular y la oficialía de partes, y de 8:00 a 20:00 horas para los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares.

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Por lo tanto, solicitó a los propietarios o legales poseedores de automotores matriculados en la Ciudad de México tomar las medidas necesarias ante la suspensión de actividades en el periodo referido.

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mahc/LL

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