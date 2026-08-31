Paulo García anunció que este martes solicitará licencia como diputado local para abocarse de lleno a su nueva tarea como dirigente de Morena en la Ciudad de México.

“Hemos recibido la invitación de nuestra dirigencia nacional, de nuestra presidenta Ariadna Montiel para coordinar los trabajos de la transformación en la Ciudad de México, conducir las tareas del partido, tarea que recibimos con muchísimo honor y nos pondremos a chambear desde ya, desde el minuto uno. Estaremos presentando mañana nuestra licencia en el Congreso de la Ciudad de México para entregar alma y corazón en la tarea”, comentó en redes sociales.

Añadió que recorrerá todos los rincones de la Ciudad de México para escuchar a la militancia y hablar con ellos. “En Morena nadie sobra, para que logremos esa victoria vamos a traducir, vamos a convertir esa enorme mayoría social que respalda al proyecto de Ciudad de Clara Brugada en una mayoría electoral para profundizar la transformación de la Ciudad. ¡Vamos a ganar este junio de 2027!”.

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Xóchitl Bravo despide a Paulo García

Al respecto, la coordinadora de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo, reconoció el “extraordinario trabajo” que hizo Paulo García como vocero de la bancada.

“Como joven militante de Morena, siempre dando la cara en defensa de nuestro movimiento, pero hoy la revolución lo llama y se va a hacer también un extraordinario trabajo en el partido. No vamos a dejar de estar en comunicación, de seguir haciendo cosas, pero creo que esta labor encomendada es por el bien de la Ciudad”, indicó.

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Añadió que se va un extraordinario diputado, “pero esta bancada sigue y no estás solo. Vamos a caminar a tu lado”.

dmrr