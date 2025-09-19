Más Información

Participaron 1.8 millones de personas en el Simulacro Nacional en CDMX, informa Brugada

Segundo Simulacro Nacional 2025: suena la alerta sísmica en la CDMX; minuto por minuto de las actividades

Alista Senado Ley Nacional en Ciberseguridad y legislación en materia de libertad de expresión

Adiós a Julieta Fierro: Instituciones y figuras públicas la despiden

FMI sube pronóstico del PIB de México a 1% y pide más esfuerzo fiscal para bajar la deuda

El en la contó con la participación de alrededor de 8.1 millones de personas y dejó a una persona lesionada y tres que presentaron crisis de pánico, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Las cuatro personas fueron atendidas en el lugar de los hechos, sin que requirieron traslado hospitalario, precisó.

Se registran más de 25 mil inmuebles

En este ejercicio se registraron 25 mil 354 inmuebles, la cifra más elevada hasta ahora registrada en un simulacro, indicó la mandataria.

“En el marco de los 40 años del sismo de 1985 se ratifica a el simulacro como una de las herramientas principales de prevención en la Ciudad de México”, dijo.

Destacó el tiempo promedio de desalojo en la ciudad fue de 65 segundos.

Participa Metro en Simulacro Nacional

En conferencia de prensa para dar a conocer el saldo del simulacro, la mandataria destacó que el STC Metro detuvo los trenes durante tres minutos para activar el protocolo de atención, sin que se registraran incidentes.

Entre todos los servicios de movilidad, se desalojó a 545 mil personas durante el simulacro nacional.

