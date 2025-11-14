El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, entregó 13 ascensos de grado y reconocimientos a policías que en semanas anteriores realizaron detenciones importantes de generadores de violencia.

También se reconoció a policías que pusieron en riesgo su vida para salvaguardar la de otras personas.

"Son sólo un ejemplo del trabajo que realizan todos los días en las calles de nuestra ciudad, para tener una ciudad más segura, justa y en paz", expresó el jefe de la Policía.

Pablo Vázquez agradeció a las mujeres y hombres galardonados por poner el ejemplo y ayudar a construir una institución más sólida.

