Golpean red de casinos ligada a “El Mayo”

A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto

Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México

“Hay miedo, claro, pero alguien tiene que hacerlo”

Cuentan la historia del Estadio Azteca

EU retira la visa al alcalde de San Luis Río Colorado cuando intentaba cruzar hacia Yuma, Arizona

El secretario de , Pablo Vázquez, entregó 13 ascensos de grado y reconocimientos a policías que en semanas anteriores realizaron detenciones importantes de generadores de violencia.

También se reconoció a policías que pusieron en riesgo su vida para salvaguardar la de otras personas.

"Son sólo un ejemplo del trabajo que realizan todos los días en las calles de nuestra ciudad, para tener una ciudad más segura, justa y en paz", expresó el jefe de la Policía.

Pablo Vázquez agradeció a las mujeres y hombres galardonados por poner el ejemplo y ayudar a construir una institución más sólida.

