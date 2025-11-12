El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México vigilará 165 plazas comerciales para salvaguardar la seguridad de compradores durante el Buen Fin.

La supervisión en estos lugares se hará a través del mil 264 cámaras.

Las alcaldías cuyos centros comerciales cuentan con mayor número de cámaras son Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztapalapa y Coyoacán, informó el Centro de Comando.

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, dijo que con estas acciones se busca que los asistentes al Buen Fin de sientan seguros.

"Los puntos de videovigilancia del C5 forman parte de la estrategia de seguridad definida por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, como las tres “P”, junto con la policía de proximidad y el patrullaje, que fortalecen la confianza frente a uno de los eventos comerciales con mayor atención durante el año", aseguró el coordinador.

Asimismo, detalló que las compras durante estos cuatro días deben estar acompañadas de la cultura de la prevención.

