En las investigaciones para dar con la conductora del coche que arrolló y mató a un motociclista en calles de la alcaldía Iztapalapa, se lleva un buen avance, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

“Se tiene un buen avance, esa investigación está siendo liderada en este caso por la Fiscalía General de Justicia, por nuestros compañeros de la Policía de Investigación, nosotros hemos aportado información con la que contamos en la Secretaría, hay un buen avance”, aseguró.

Vázquez Camacho dijo confiar en que el caso de la muerte del motociclista de 52 años de edad llegará a ser esclarecido y no habrá impunidad en el mismo.

Durante un evento la tarde de este jueves, manifestó su solidaridad con la familia de la víctima y resaltó que es un caso que está siendo investigado como homicidio doloso.

La noche del 3 de enero, un motociclista que viajaba por el Periférico Oriente, al cruce con el Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa, fue embestido por un automóvil color azul, cuyo conductor lo arrastró por varios metros. La víctima falleció y la persona responsable escapó.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el coche, así como las placas y la persona cuyo nombre están registradas habían sido identificadas.

