Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Panamá vs México EN VIVO - Partido rumbo a la Copa del Mundo 2026

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Estados Unidos formaliza su salida de la OMS; el gobierno rechaza pagar cuotas pendientes

Tormenta invernal paraliza amplias regiones de EU; estas son las claves del fenómeno que alerta a 30 estados

Esposa de Bernardo Bravo, empresario limonero asesinado, ve “paso importante” captura de “El Botox”; dice que aún no hay justicia

En las para dar con la conductora del coche que arrolló y mató a un motociclista en calles de la alcaldía Iztapalapa, se lleva un buen avance, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, .

“Se tiene un buen avance, esa investigación está siendo liderada en este caso por la , por nuestros compañeros de la Policía de Investigación, nosotros hemos aportado información con la que contamos en la Secretaría, hay un buen avance”, aseguró.

Vázquez Camacho dijo confiar en que el caso de la muerte del motociclista de 52 años de edad llegará a ser esclarecido y no habrá impunidad en el mismo.

Durante un evento la tarde de este jueves, manifestó su solidaridad con la familia de la víctima y resaltó que es un caso que está siendo investigado como homicidio doloso.

La noche del 3 de enero, un motociclista que viajaba por el Periférico Oriente, al cruce con el Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa, fue embestido por un automóvil color azul, cuyo conductor lo arrastró por varios metros. La víctima falleció y la persona responsable escapó.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el coche, así como las placas y la persona cuyo nombre están registradas habían sido identificadas.

