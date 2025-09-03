Debido a la lluvia que se registra, el Metro informó que la Línea A suspendió servicio de Guelatao a La Paz.

El sistema expuso que la operación se mantiene únicamente de Pantitlán a Guelatao.

El director del Metro, Adrián Rubalcava informó que “debido a intensas lluvias en la zona oriente de la Ciudad, no se ofrece servicio de Guelatao a La Paz. La operación se mantiene únicamente de Pantitlán a Guelatao”.

🔴 URGENTE:

Aviso importante para las personas usuarias de la Línea A.

Debido a intensas lluvias en la zona oriente de la Ciudad, no se ofrece servicio de Guelatao a La Paz.

La operación se mantiene únicamente de Pantitlán a Guelatao.

Personal del @MetroCDMX trabaja en la zona.

Indicó que personal del Metro CDMX trabaja en la zona. Exhortó a tomar previsiones y mantente al tanto de información emitida por los canales oficiales.

Este miércoles la línea A presentó su novena falla en el año. Tan solo ayer, tuvo que cerrar un tramo debido a las lluvias que se registraron en la zona de Pantitlán y Agrícola Oriental.

En las imágenes que difundió el Metro se observan cascadas de agua en zonas de vías.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) informó que ofrece apoyo gratuito para la movilidad de los usuarios afectados.

#RTPInforma



Para apoyar la movilidad de las personas usuarias de la #LíneaA del @MetroCDMX, RTP ofrecerá servicio de transporte gratuito de Guelatao a Santa Marta, en ambos sentidos.



Anticipe su traslado.

Seguiremos informando. — Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) September 3, 2025

¿Cuántas veces ha fallado la línea A?

Este año, con la afectación de este miércoles, van nueve ocasiones que el Metro suspende algún tramo de la ruta que va de Pantitlán a La Paz.

El lunes 9 de agosto por fallas en la catenaria; el 4 de agosto, interrumpió su servicio en las las estaciones Los Reyes y La Paz, por problemas con la catenaria.

En las imágenes que difundió el Metro se observan cascadas de agua en zonas de vías.

El pasado 2 de junio, desde Peñón a La Paz no prestó servicio por problemas de inundaciones por la lluvia; el 11 de juniopasado, fue por falla eléctrica con su sistema catenaria también en el tramo de La Paz y Los Reyes.

Mientras que el 25 de junio cinco de las 10 estaciones de la Línea A del tramo de Peñón Viejo a La Paz, dejaron de operar por la presencia de lluvias en Calzada Ignacio Zaragoza . Y el 25 de julio, por cuarta ocasión en lo que va del año, usuarios padecieron durante una hora y media para trasladarse por la ruta de conexión entre el Estado de México y Ciudad de México, ya que cuatro estaciones dejaron de operar en las primeras horas por vehículos auxiliares que se quedaron varados en estaciones de esta ruta.

Y el 29 de julio también presentó problemas con la catenaria ya que los postes se torcieron por una falla geológica.

Y ayer 2 de septiembre suspendieron servicio también por lluvia, las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental.

