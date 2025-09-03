La designación de uno de los integrantes del Órgano de Administración Judicial, (ente que suple al Consejo de la Judicatura) que entre otras cosas se encargará de administrar y ejercer los recursos del Poder Judicial local, se encuentra atorada en el Congreso de la Ciudad de México.

El recién creado órgano estará integrado por cinco personas que durarán seis años en su encargo: tres designados por el Poder Judicial, uno nombrado por la Jefatura de Gobierno y otro más designado por el Congreso capitalino por mayoría calificada; sin embargo, no hay acuerdo entre Morena, PVEM y la oposición para este nombramiento.

El acuerdo impulsado por Morena es designar a Sara Alicia Alvarado Avendaño, pero PVEM y la oposición se oponen al argumentar que este perfil no cumple con los requisitos, ni tiene la experiencia necesaria para ocupar el cargo.

Cuestionada al respecto, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, dijo que todos tenemos derecho a aprender.

“Todos tenemos derecho a aprender, hay muchas diputadas y diputados que fuimos diputados y no nacimos siendo diputados, vamos aprendiendo en el camino. Ahora que vinieron a tomar protesta jueces y magistrados vimos muchas mujeres jóvenes que antes no veíamos, parte de la regulación al Poder Judicial es eso, que los jóvenes puedan aprender, que puedan ser parte de este Poder Judicial. Yo confío que las compañeras y compañeros que llegan van a hacerlo extraordinariamente bien porque traen el mandato de la ciudadanía; entonces, démosle oportunidad a los jóvenes y mujeres que aprendan, sin echar a perder”, aseveró.

A su vez, el coordinador del PAN, Andrés Atayde, dijo que algo que se buscaba supuestamente con esta reforma al Poder Judicial era combatir las cuotas y cuates, lo que no ocurriría con este nombramiento.

“Si la propuesta sigue siendo la misma, no tengo el gusto de conocerla, pero observando los espacios en lo que ha tenido la oportunidad de estar, que no son despreciables, me parece que no cumple con los requerimientos técnicos para formar parte de este órgano administrativo judicial”, apuntó.

dmrr/mgm