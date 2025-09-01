El Congreso de la Ciudad de México designó a la Mesa Directiva y al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para este segundo año de la III Legislatura.

Por votación, se eligió a Jesús Sesma para presidir la Mesa Directiva. Como vicepresidentes estarán: Yuriri Ayala, Olivia Garza, Diana Barragán y Gabriel Varela; y como secretarios quedaron electos: Cecilia Vadillo, Lizzette Salgado, María del Rosario Morales y Pablo Trejo.

Es la primera vez que un mismo diputado preside la Jucopo y la Mesa Directiva en la misma Legislatura.

Jesús Sesma asume presidencia de la Mesa Directiva; Atayde liderará la Jucopo en el Congreso capitalino. Foto: Carlos Mejía

En su primer mensaje como presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma deseó que este segundo año de ejercicio legislativo sea mucho más productivo que el anterior.

Además, prometió que garantizará el orden, la legalidad, pero, sobre todo, la imparcialidad en todos los trabajos legislativos.

“Para que todos podamos debatir con respeto, construir con responsabilidad y decidir con legitimidad. Se evitarán las confrontaciones, las descalificaciones que nos dividen, y también las prácticas que vayan en contra de la eficiencia de este Congreso como la interrupción de las sesiones, la pérdida de rumbo en los debates y los vicios en los procedimientos que abren puerta a las impugnaciones”, sostuvo.

En este sentido, comentó que trabajará en dos estrategias: hacer del parlamento una verdadera casa del pueblo, y hacer que el trabajo de todos los legisladores brille.

En tanto, por acuerdo se designó a Andrés Atayde Rubiolo como presidente de la Jucopo. Atayde Rubiolo designó a Kevin Ríos Sánchez como secretario técnico de la Junta para el periodo del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026.

