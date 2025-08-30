Más Información

El equipo de robótica de los (Pilares), conformado por Ángel Fuentes y Cristopher Pérez, obtuvo la clasificación al , luego de su destacada participación en la Olimpiada Nacional del World Robot Olympiad (WRO) 2025, realizada en Veracruz.

Este 30 de agosto se realizaron las competencias de robótica del WRO, en la que los usuarios de Pilares Tlacopan compitieron en la categoría de Robosports, para lo cual crearon dos robots autónomos que jugaron un partido de tenis dobles.

Los niños lograron vencer a sus contrincantes consiguiendo un tercer lugar y un pase para el WRO Open Championship Americas 2025, que se realizará en Panamá, del 19 al 21 de octubre.

En total, 67 equipos participaron en esta edición del torneo nacional; ocho eran de Pilares: tres equipos en la categoría Future Innovators (Elementary, Junior y Senior) y cinco en la categoría Robosports. Todos tuvieron una destacada participación, pues algunos llegaron hasta cuartos de final de su rama.

La WRO es una competencia internacional de robótica educativa, en la que niñas, niños y jóvenes diseñan y programan robots, los cuales resuelven problemas reales de forma creativa, promoviendo el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la aplicación práctica del conocimiento.

