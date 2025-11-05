Más Información

El Organismo Regulador de Transporte (ORT) lanzó una para la búsqueda de empresas que se encargarán de la mejora de cinco Centros de Transferencia Modal ().

En la Gaceta Oficial de este miércoles, el ORT publicó el llamado a empresas interesadas en ejecutar “El Mantenimiento Integral y Mejoramiento de Espacios al interior de los CETRAMS”. Expuso que el fallo se dará el próximo.

Al respecto, la Secretaría de Movilidad informó a que los Cetrams que se atenderán son La Raza, Chapultepec, Politécnico, Zaragoza y Constitución de 1917.

Explicó que de manera general se van a realizar los siguientes mantenimientos, aunque dependerá los requerimientos de cada Cetram: balizamiento, bacheo, banquetas y guarniciones, canaletas, desazolve, malla perimetral, registros, coladeras, rejillas y brocales, mantenimiento a techumbres y carpetas de rodamiento.

Semovi señaló que estas acciones forman parte del programa integral de movilidad. Y la idea es mejorar los demás Cetrams que hay en la capital y puntualizó que se comienza con estos cinco por ser los de más demanda.

Es importante mencionar que en días recientes, en la actual administración de Clara Brugada, arrancó el mantenimiento y mejora del Centro de Transferencia Modal Huipulco.

