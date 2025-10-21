Las obras para rehabilitar los bajopuentes en la Avenida San Antonio Abad, en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, llevan un avance de 40%, comentó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En rueda de prensa, explicó que están interviniendo 12 bajopuentes y que el objetivo es hacer, en una primera fase, obras estructurales que requieran y después obras de servicios necesarias para estos lugares como drenaje o agua.

“Ése es el objetivo. Ya se empezaron a hacer la revisión y los trabajos que tienen que ver con fortalecimiento de la estructura. Llevamos el 40% de obra. También hay que decir, que ha habido firma de convenios con los comerciantes, porque a algunos se les está dando alternativa en otros lugares, mientras que se hacen todas estas tareas de remozamiento, de mejoramiento o de reestructuración de los propios bajopuentes”, comentó.

Resaltó que llevan un gran acuerdo con la mayoría de los comerciantes que están allí, y con alternativas para cada uno de ellos mientras se realizan estos trabajos. Asimismo, aseguró que en cuanto terminen las obras ellos regresarán para reordenarse. “Vamos a presentar el proyecto de los bajopuentes, en donde varios de ellos van a convertirse en espacios de cultura, van a convertirse en espacios de deporte, van a convertirse en espacios públicos de beneficio a la población”.

Lee también: Trabajadores de la Secretaría de Cultura bloquearon Reforma e Insurgentes por más de tres horas

Clara Brugada dijo que también habrá más seguridad en los bajopuentes. “La idea es que mejoremos todo lo que podamos estos bajopuentes, y se conviertan en lugares accesibles”.

Al respecto, el secretario de Gobierno, César Cravioto, mencionó que, tras la firma de acuerdos, le dieron a los comerciantes un plazo de dos semanas para que desocuparan y que actualmente les están ayudando con la mudanza de las cosas que tienen.

“Y como dice la jefa de Gobierno, también se les está ayudando para que, en estos meses de obra, puedan realizar su comercio en otro espacio, y se les está garantizando el regresar. También, como dice la jefa de Gobierno, y quiero puntualizar en ello, ahora que hemos estado haciendo el recorrido por los bajopuentes, la verdad es que las condiciones de la mayoría eran muy precarias. Ahora van a regresar en muchas mejores condiciones; es parte de lo que va a hacer el Gobierno de la ciudad”, destacó.

Por último, resaltó que sólo les falta llegar a un acuerdo con una familia para la desocupación de un bajopuente, “estamos platicando con ellos, pero ya el resto de los bajopuentes, ya hay acuerdo total para la desocupación”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr