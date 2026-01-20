La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México informó que el próximo jueves 22 de enero se llevará a cabo la primera Feria del Empleo del 2026 en la Plaza Manuel Tolsá, ubicada en calle Tacuba 8, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

En un comunicado señaló que se estima la participación de más de 20 empresas privadas, con alrededor de 300 plazas disponibles.

Indicó que también participarán instituciones públicas como el Servicio de Protección Federal del Gobierno de México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.

Señaló que la diversidad de ofertas laborales que presentarán las empresas participantes cuenta con salarios que van desde los 9 mil 583 pesos hasta 77 mil pesos mensuales, dependiendo la vacante ofertada.

Destacan plazas como jefe de imagenología, jefe de áreas críticas, Médico internista, Médico radiólogo, Médico penitenciario y Oficial penitenciario.

Las personas que acudan a la Feria de Empleo deben realizar su registro en línea en la página web: https://ferias.empleo.gob.mx/content/candidato/simple/registro.jsf

Pidió asistir con identificación oficial vigente, CV, CURP, comprobante de estudios, y comprobante de domicilio, en un horario de atención de 10:00 a 15:00 horas.

La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás, informó que durante 2025 se colocaron a alrededor de 16 mil personas en un empleo formal, a través del modelo integral para la inserción laboral de ferias de empleo y reclutamientos con el Servicio Nacional de Empleo (SNE), así como los servicios de la Agencia de Empleo “Tecpantli Icpac”.

Agregó que: "se seguirá colocando en el centro el bienestar de las personas trabajadoras, con la convicción de que no hay mejor programa que el derecho al empleo digno”.

