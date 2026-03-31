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Toluca, Méx.- Debido a la que se registró en las últimas horas en el , el acceso al parque natural permanece cerrado hasta nuevo aviso, informó .

A través de sus redes sociales la dependencia del detalló que la neblina, el frío, el viento y el congelamiento de senderos elevan el riesgo de accidentes en esa zona, por lo que invita a la población a tomar precauciones.

Para este martes, continuarán las lluvias en el Estado de México. Para el valle de Toluca, las temperaturas mínimas se registran en 5 grados y las máximas en 17 grados. Un aire húmedo y un canal de baja presión han generado condiciones para lluvias ligeras en gran parte de la entidad mexiquense.

Debido a la nevada que se registró en las últimas horas en el Nevado de Toluca, el acceso permanece cerrado hasta nuevo aviso, informó Protección Civil del Estado de México. Foto: Especial
Debido a la nevada que se registró en las últimas horas en el Nevado de Toluca, el acceso permanece cerrado hasta nuevo aviso, informó Protección Civil del Estado de México. Foto: Especial

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Las temperaturas diurnas se mantendrán bajas debido a una densa nubosidad y la luvia. Este martes está latente la posibilidad de caída de nieve en la zona de volcanes y persistirán temperaturas frías por la noche en gran parte del territorio mexiquense, esto, de acuerdo con el Sistema Mexiquense de Alerta Temprana.

Cabe destacar que desde agosto del año pasado, el Nevado de Toluca se mantiene cerrado porque se está generando un nuevo reglamento de acceso que brinde seguridad a los turistas y visitantes debido a los últimos accidentes vehiculares registrados en 2025.

La propuesta del Gobierno federal es que las personas asciendan a pie a la parte alta del coloso, pero los ejidatarios de la zona están en desacuerdo pues hasta agosto del año pasado ellos brindaban el servicio con camionetas.

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vr/cr

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