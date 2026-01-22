Naucalpan, Méx.- La segunda etapa de rehabilitación de los carriles laterales de Periférico Norte contará con una inversión de 115 millones de pesos y los trabajos iniciarán en el mes de febrero, informó el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez.

El alcalde detalló que las obras se realizarán de norte a sur, en un tramo aproximado de 3.5 kilómetros que va desde los límites con Tlalnepantla hasta Lomas Verdes.

Indicó que el proyecto contempla la repavimentación con concreto hidráulico, con el objetivo de garantizar una mayor durabilidad de la vialidad, además de la construcción de banquetas, al tratarse de una zona con alta afluencia vehicular y peatonal.

Lee también Clara Brugada entrega 20 escaleras mecánicas en varias estaciones de las Líneas 7, 8 y 9 del Metro; la meta es sustituir 120

El alcalde detalló que las obras se realizarán de norte a sur, en un tramo aproximado de 3.5 kilómetros (22/01/2026). Foto: Gisela González/ EL UNIVERSAL

Montoya Márquez señaló que la inversión será aprobada por el Cabildo este viernes 23 de enero y forma parte de las acciones a las que se sumó con el Gobierno del Estado de México para mejorar la movilidad y las condiciones de una de las vialidades más transitadas del municipio.

Montoya Márquez precisó que los recursos destinados a la obra serán municipales y atribuyó la inversión al buen manejo de las finanzas públicas.

Para llevar a cabo los trabajos, no será cerrada en su totalidad la vía, se dejarán carriles libres para el paso vehicular.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr