La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 24 de febrero se tiene prevista a las 9 horas una marcha por parte de familiares y amigos de un militar desaparecido. Saldrán del Ángel de la Independencia y exigen a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición forzada del Cabo Zapador, ocurrida el 24 de febrero de 2020.

Trabajadoras sexuales independientes y unidad de manifestarán a las 12 horas en el Reclusorio Varonil Sur. Acompañarán a una mujer trans activista y victima de un intento de feminicidio con el fin de exigir justicia.

Estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) realizarán una rueda de prensa a las 12 horas en el plantel, ubicado en la colonia Isidro Fabela. Presentarán públicamente la postura de la ENAH hacia el movimiento Boicot Desinversiones y Sanciones Pro Palestina.

El Colectivo Plataforma 420 se manifestará a la 13 horas en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México. Realizarán un evento politico-cultural y una mesa informativa sobre la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

El Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano se manifestará en el Zócalo capitalino a las 15 horas. Exigen el regreso de los animales que fueron retirados tras el desalojo efectuado el pasado 7 de enero.

Una ciudadana con una afectación bancaria se manifestará a las 14 horas en el Corporativo HSBC Premier en Paseo de la Reforma, colonia Cuauhtémoc. Denuncia que le fueron canceladas dos cuentas de banco y por tal motivo no puede atender problemas de salud.

Integrantes del Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos de la Ciudad de México se reunirán a las 18:30 horas en el Mercado "Pescaditos" en la colonia Pedregal de Santa Úrsula. Tendrán una asamblea general con el propósito de informar sobre las acciones a seguir en demanda del cumplimiento de los 13 puntos solicitados a la Jefa de Gobierno.

