Tlalnepantla, Méx.— El gobierno de Tlalnepantla trabaja de manera coordinada con el gobierno federal y del Estado de México para impulsar una inversión que permita modernizar el sistema hidráulico del municipio, informó el alcalde Raciel Pérez Cruz, al señalar que las lluvias intensas de este año evidenciaron la urgencia de mejorar la capacidad de desalojo del agua pluvial.

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil y Bomberos, un total de 47 vehículos tuvieron que ser rescatados durante la temporada de lluvias, luego de quedar varados en distintos puntos del municipio debido a encharcamientos y anegaciones repentinas.