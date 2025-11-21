Más Información

Fátima Bosch es la nueva Miss Universo; México tiene su cuarta corona

Miss Universe 2025: “Que nadie te haga dudar de tu valor”; las respuestas de Fátima Bosch en la sesión de preguntas

“México, México”: así ruge Tabasco mientras Fátima Bosch compite por Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025; sigue aquí el minuto por minuto de la ceremonia

Miss Universo 2025, una reina ligada a la 4T; Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández Balboa

Pieza de Frida Kahlo hace historia; se convierte en la obra más cara realizada por una mujer

Tlalnepantla, Méx.— El gobierno de Tlalnepantla trabaja de manera coordinada con el gobierno federal y del Estado de México para impulsar una inversión que permita modernizar el sistema hidráulico del municipio, informó el alcalde Raciel Pérez Cruz, al señalar que las lluvias intensas de este año evidenciaron la urgencia de mejorar la capacidad de desalojo del agua pluvial.

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil y Bomberos, un total de 47 vehículos tuvieron que ser rescatados durante la temporada de lluvias, luego de quedar varados en distintos puntos del municipio debido a encharcamientos y anegaciones repentinas.

