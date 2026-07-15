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El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que en la estación Pino Suárez de la Línea 2 se exhibe el Códice Azcatitlan, en colaboración con la Embajada de Francia en México y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y del Gobierno de la Ciudad de México.
El facsímil del códice –que permanece actualmente en el Fondo Mexicano de la Biblioteca Nacional de Francia– es una pieza de importancia para ambas naciones. En el acto, las autoridades anunciaron que el original llegará a México en otoño.
El documento conocido como Códice Azcatitlan o Histoire mexicaine es uno de los códices en donde se entremezclan dos tradiciones de escritura: la nativo-mesoamericana y la europea.
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Se elaboró en el Valle de México entre los siglos XVI y XVII. En él, se relata el acontecer del pueblo mexica, desde su salida de Aztlán hasta la caída de México-Tenochtitlan, y registra algunos años de la Colonia.
La exposición –que fue inaugurada este miércoles– adentra al público en un recorrido visual por la historia fundacional del pueblo mexica. También, la obra acerca el diálogo, la vinculación y la difusión cultural entre las instituciones franco-mexicanas, promoviendo la cooperación científica y cultural entre ambas naciones.
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jecg
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