El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que el operativo especial de seguridad, atención y asistencia a los usuarios en la estación Hidalgo, Líneas 2 y 3, que se llevó a cabo ayer martes, concluyó con saldo blanco y sin incidencias que interrumpieran el servicio.

Por la tarde noche, en hora de alta afluencia en la que se conjugó el ingreso de usuarios habituales al conjunto Hidalgo con los devotos a San Judas Tadeo que asistieron a la celebración en el templo ubicado al exterior de la estación, el director general del STC, Adrián Rubalcava Suárez, encabezó el operativo, efectuado para favorecer la seguridad en líneas de torniquetes, zonas de acceso y egreso, pasillos, así como en puntos de correspondencia.

Adrián Rubalcava Suárez, encabezó el operativo. Foto: Especial.

Rubalcava Suárez verificó la frecuencia de paso de los convoyes y la llegada de trenes en vacío, específicamente a Hidalgo de la Línea 3, para solventar la demanda de usuarios con destino hacia la terminal Indios Verdes.

En coordinación con mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y efectivos policiales adscritos a la red, supervisó las consignas establecidas en andenes para permitir el libre cierre de puertas de los trenes y no rebasar la línea amarilla; además, comprobó la maniobra de control y dosificación de usuarios.

Más de 100 policías se desempeñaron en el operativo. Foto: Especial.

En total, fueron más de 100 policías los que se desempeñaron en el operativo.

