Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

La mañanera de Sheinbaum, 29 de octubre, minuto a minuto

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

La mañana de este miércoles el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas 6, 8 y B, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 6, los usuarios reportaron severos retrasos y saturación en los trenes: “Llevo literal 1 hora en la Línea 6, metros que llegan cada 15-20 minutos y atascados de llenos”, escribió una usuaria; otro pasajero comentó: “Qué onda Metro Línea 6, está llenísimo, manden trenes”, asimismo, una persona compartió: “Tardé 1 hora en la estación Instituto del Petróleo, Línea 6, me tuve que salir y tomar un DiDi, estaban voceando que no había trenes, eviten esa línea si pueden”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 6”.

En la Línea 8, los pasajeros también reportaron demoras prolongadas: “Retrasos de más de 15 minutos, detenido en Santa Anita, tren con vagón N°1769. Ya se empiezan a saturar los vagones, avisen qué pasa para tener otra opción viable”, publicó un usuario; otros agregaron: “Buen día, ¿por qué tarda el Metro Línea 8? Ya llevamos 10 minutos esperando y nada de que venga el metro” y “Muevan la Línea 8, no pasa ningún tren desde hace 15 minutos en Cerro de la Estrella, dirección Garibaldi”.

En respuesta, el STC informó: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 8”.

Por su parte, la Línea B también registró retrasos y detenciones prolongadas en dirección a Buenavista: “Línea B dirección Buenavista está detenido sin motivo alguno, ya pasaron 2 trenes dirección Ciudad Azteca”, denunció un usuario; otro escribió: “Buen día, llevamos más de 10 min en CD Azteca y no sale ningún metro, ahora cuál es el problema en llegar, y luego en salir, también se va a tardar en cada estación”, además, una persona señaló: “15 minutos en Salto del Agua y ningún metro dirección Constitución...”.

Al respecto, el Metro respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

