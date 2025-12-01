El Director General del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó este jueves por la mañana que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanece cerrada, por lo que no se permite el ascenso ni descenso de personas usuarias.

A través de redes sociales, el funcionario pidió a quienes se dirigen al Centro Histórico considerar rutas alternas para llegar al primer cuadro de la ciudad. Las opciones sugeridas son: Pino Suárez (L1 y L2), Allende (L2), Bellas Artes (L2 y L8) e Hidalgo (L2 y L3).

Rubalcava exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones en sus traslados y a mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del Metro CDMX, donde se informará la hora de reapertura y cualquier cambio operativo.

Estación Zócalo cerrada. Foto: Captura de pantalla

