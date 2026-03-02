Más Información

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) realizó una mega clase gratuita de inversiones en el Teatro Independencia, de la alcaldía La Magdalena Contreras.

La sesión fue impartida por Daniel Vogel, CEO y cofundador de Bitso, ante más de mil asistentes interesados en fortalecer sus conocimientos sobre ahorro, inversión y uso de tecnología financiera.

Al respecto, la titular de Sedeco, Manola Zabalza, destacó que esta propuesta está enfocada en democratizar la tecnología y el conocimiento financiero.

“Crecer es un tema de valientes. Hoy más de mil personas decidieron tomar su domingo para aprender a usar la tecnología a su favor, para tener más seguridad financiera y para construir un mejor futuro para sus familias. Democratizar la educación económica es democratizar el desarrollo de nuestra ciudad”, dijo.

La directora general del Ceneval, Carmen Rodríguez, subrayó que este tipo de capacitaciones tendrán valor curricular mediante micro credenciales digitales.

“Todo lo que aprendan en esta mega clase de inversión podrá acreditarse con una insignia digital que podrán integrar a su trayectoria profesional. La educación financiera también forma parte del aprendizaje a lo largo de la vida”, apuntó.

En tanto, el alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado, señaló que acercar estos contenidos a la comunidad contribuye a cerrar brechas históricas.

“Hoy demostramos que la información, la tecnología y el conocimiento están al alcance de todas y todos. Estas herramientas permiten construir patrimonio poco a poco y fortalecer el bienestar de nuestras familias”, añadió.

Finalmente, Daniel Vogel reconoció la importancia de impulsar espacios públicos de formación en educación financiera como motor de movilidad social.

“El hecho de que estén aquí dedicando su domingo a entender qué son las inversiones y por qué son importantes es fundamental, porque la movilidad social empieza con la educación. La tecnología puede ser una aliada para que más mexicanas y mexicanos participen en el sistema financiero”, comentó.

