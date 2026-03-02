La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé máximas calurosas del mediodía, cielo mayormente despejado y sin condiciones de lluvia para este lunes 2 de marzo en la Ciudad de México.

La temperatura máxima esperada para este lunes es de 26°C por la tarde, mientras que la mínima será de 10°C en las primeras horas del día.

Lee también Saldo blanco en concierto de Shakira en el Zócalo; SSC retira objetos prohibidos y reporta 400 mil asistentes

Se espera viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

Durante la madrugada del martes 3 de marzo, en zonas del sur y poniente de la CDMX se espera ambiente muy frío, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL