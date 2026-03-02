Más Información
Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres
Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé máximas calurosas del mediodía, cielo mayormente despejado y sin condiciones de lluvia para este lunes 2 de marzo en la Ciudad de México.
La temperatura máxima esperada para este lunes es de 26°C por la tarde, mientras que la mínima será de 10°C en las primeras horas del día.
Lee también Saldo blanco en concierto de Shakira en el Zócalo; SSC retira objetos prohibidos y reporta 400 mil asistentes
Se espera viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
Durante la madrugada del martes 3 de marzo, en zonas del sur y poniente de la CDMX se espera ambiente muy frío, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]