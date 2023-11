El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe pidió a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ponerse a trabajar y dejar de espiar a la oposición.

Tabe recuerda cuando fue espiado

En conferencia de prensa, recordó que él también fue espiado por la Fiscalía; no obstante, dijo, sus denuncias en contra del presunto fraude en la recolección de firmas para la revocación de mandato, por el quebrantamiento de sellos y en contra de la Secretaría de desarrollo Urbano (Seduvi) por cambios de uso de suelo de manera irregular, no han prosperado.

Dejó claro que con estas quejas no quiere partidizar este tema, ni lo hace en el marco del proceso de ratificación que sigue la fiscal Ernestina Godoy en el Congreso de la CDMX.

“Yo no quiero convertir esto en un tema político… bueno, político sí porque tienen que ver con asuntos públicos, más bien, no partidizarlo, ni tampoco en el marco de de la ratificación o no de la fiscal, estoy yo lo hago a cuenta propia porque yo veo que si se pusieran las pilas en esto, yo no tendría la necesidad de sacar esta información, pero como no se han puesto las pilas en resolver estos casos y sí se han puesto las pilas en perseguirnos, pues sí tengo que hacerlo del conocimiento público”, indicó.

Por lo anterior, pidió a la Fiscalía capitalina investigar los temas importantes para la Ciudad y no los que quiera Morena.

