El alcalde con licencia en Benito Juárez, Santiago Taboada, adelantó que buscará a las víctimas de espionaje por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para interponer una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue el actuar de Ernestina Godoy.

Esto, luego de que el diario estadounidense The New York Times revelara que la fiscalía capitalina exigió a Telcel registros telefónicos de una aspirante presidencial, el encargado de aduanas, poderosos integrantes de Morena y al menos tres alcaldes capitalinos, entre ellos Taboada.

El diario señala que pese a las declaraciones de la fiscalía, un juez federal declaró este año que la dependencia sí había solicitado a Telcel la entrega de los registros. La evaluación del juez se produjo en una demanda interpuesta por Taboada, quien había sido nombrado en 14 registros judiciales revisados por el medio estadounidense.

“Esto debería ser un escándalo, un escándalo internacional, en el pasado el descubrimiento de Pegasus contra periodistas, hoy es contra la oposición en esta Ciudad… esto, precisamente, lo único que confirma es que esta fiscalía no imparte justicia (...). Aquí está la confirmación de que yo no mentía, que utilizaron la fiscalía del estado de Colima también para pedir mi teléfono y el del coordinador de los diputados federales, Jorge Romero”, la mentó el panista.

Ayer, el edil con licencia indicó que cada 30 minutos la fiscalía quería saber dónde estaba, “esa es la obsesión del gobierno por saber dónde está la oposición”. Lo más delicado, dijo, es que no solamente pidieron el registro de sus llamadas, sino que también la geolocalización en tiempo real y su número de IMEI, pues buscaban infectarlo con Pegasus.

Dejó en claro que sus aspiraciones para encabezar el Frente en la Ciudad siguen intactas, a pesar de que la Fiscalía General de Justicia quiera vincularlo en 17 carpetas de investigación.

“No las han roto [mis aspiraciones] ni las van a romper. Yo desde hace tres años aquí los he esperado y con la claridad de que lo que dicen no se sostiene en un expediente, porque son unos mentirosos, y si creen que me van a intimidar, aquí los espero y que hagan lo que intenten, pero al final todo, esta historia se les está cayendo de las manos por mentirosos y corruptos”, aseveró.

Sobre la investigación de The New York Times, el vocero de la fiscalía, Ulises Lara, negó que se pidieran a Telcel dichos registros telefónicos y aseguró que posiblemente se trate de “una campaña” de desprestigio de parte de aquellos que no quieren la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la fiscalía.

“Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona, sino, por el contrario, investiga sólo con fines jurídicos… esta fiscalía no solicitó a ninguna autoridad judicial una orden de intervención de comunicaciones”, refirió.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, denunció que también fue víctima de espionaje telefónico por parte de la fiscalía

“Recibí información de parte de personas de la fiscalía de que me estaban investigando y tenían rastreo de mi teléfono, entonces recurrí a la vía legal para obtener la información de las órdenes de los jueces que habían instruido a la compañía AT&T entregarles información sobre mi geolocalización y descubrí que me inventaron una carpeta de secuestro en Michoacán para poder obtener por parte del juez la orden de la compañía y proporcionarle la información sobre mi número telefónico, geolocalización (...) todos los datos de mi teléfono”, explicó.