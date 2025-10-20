A menos de dos meses de las fiestas decembrinas, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció que del 15 de noviembre al 6 de enero las calles, establecimientos y hogares de Polanco se iluminarán para albergar el espíritu navideño, mediante la iniciativa denominada "Polanco en Luces".

La demarcación indicó que, durante esta época, se instalarán 50 mil puntos de luz leds de bajo consumo y 250 elementos decorativos navideños en el Corredor de Polanco, ubicado en Avenida Presidente Masaryk y en el Parque Lincoln.

"Es una iniciativa que ilumina el corazón de nuestra alcaldía y marca el inicio de las festividades navideñas en Miguel Hidalgo. El 15 de noviembre se hará el encendido oficial de estas luces que harán que luzca este emblemático corredor. Bienvenidas y bienvenidos todos los que quieran disfrutar de esta experiencia", dijo el edil durante la presentación del proyecto.

Lee también AWS sufre caída global: qué hay detrás del fallo en la nube

Mauricio Tabe agregó que esta iluminación es fruto del esfuerzo de restauranteros, joyeros, dueños de boutiques y tiendas de ropa que "se unen para iluminar la Navidad en esta calle tan importante".

"Agradecemos de corazón que los restauranteros muestren este interés por iluminar nuestras colonias y por hacer de estos espacios lugares mucho más cálidos para compartir en familia y disfrutar la Navidad", destacó el alcalde de Miguel Hidalgo.

Extendió una invitación a todos los negocios a decorar sus fachadas, para que "Miguel Hidalgo y Polanco se sigan luciendo".

Lee también “Las lanchas ya están al tope de las bardas”, comerciantes en presa de Valle de Bravo con temor se inunden sus negocios

La alcaldía precisó que se busca que los aproximadamente 200 establecimientos que se encuentran en Polanco puedan participar.

El edil destacó que en Miguel Hidalgo se tiene lo mejor, pues no sólo son los vecinos, sino también los empresarios y restaurantes que viven y trabajan en la demarcación. "Somos el talento creativo, la imaginación y el esfuerzo; las ganas de salir adelante, y ese es el esfuerzo con el que se hace esta iniciativa".

Masaryk y el Parque Lincoln se llenarán de brillo con la iniciativa "Polanco en Luces" durante la Navidad. Foto: Especial

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados local (CaniracCDMX), Jack Sourasky, aseguró que este proyecto nació gracias a la unión para poder tener las calles vivas, alegres.

Lee también ¿Cuándo se instala la megaofrenda en el Zócalo capitalino?

"Con el apoyo del alcalde, de los joyeros y de todos los restauranteros vamos a armar algo increíble. Es gracias a la unión que tenemos como ciudadanos, mexicanos y a la comunidad que armamos en Polanco. Juntos vamos a disfrutar de colores y de luces", enfatizó.

El director de Grupo Cinbersol, Sergio Berger, que también participará en Polanco en Luces, aseveró que esta es una forma de retribuir y de agradecer a la comunidad, "y que nuestras calles estén llenas de color, luz y esperanza. Los invitamos a venir a Polanco en la Navidad, una época que nos inspira a brillar juntos y a compartir".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL