Exhiben a cachorro león en plena fiesta privada en Polanco y genera polémica en redes sociales

En redes sociales circulan una serie de videos sobre un cachorro león en plena fiesta privada de Polanco en la Ciudad de México, lo cual ha generado diversas críticas por parte de los usuarios.

Por medio de la plataforma X, la reportera de Nmas Ruth Barrios Fuentes difundió las imágenes que un DJ publicó en su cuenta de Instagram y TikTok.

En los videos se aprecia al cachorro ser el centro de atención en medio de un evento, mientras una mujer lo sostiene.

Aunado a ello, el DJ Luciano Scalioni describió el momento: “Mi amiga Gabrielle trajo su copa de león a cenar esta noche”.

Por su parte, la periodista aseveró: “El tráfico de animales, IMPARABLE en nuestro país” y citó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

🚨Esto es INADMISIBLE.



Durante una fiesta privada el fin de semana, en Polanco, alguien llevó a un LEÓN BEBÉ como mascota.



El momento fue presumido en las redes sociales del DJ @lucianoscalioni.



El tráfico de animales, IMPARABLE en nuestro país. @PROFEPA_Mx pic.twitter.com/SHW7cBgzGc — 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) October 17, 2025

DJ responde a video de león en fiesta privada en Polanco

En tanto, el DJ brasileño no dudó en responder a la reportera, asegurando que “en México existen permisos”.

“A mí tampoco me gustan los animales en las fiestas, pero no es correcto asumir que fue víctima de trata. En México existen permisos para tener grandes felinos legalmente”, expresó.

Foto: X

¿Es legal tener a un león como mascota?

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana sí es legal tener animales salvajes como mascota, siempre y cuando no se trate de una especie en peligro de extinción.

Asimismo, de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, estos animales de compañía solo pueden adquirirse mediante vendedores autorizados que demuestren que los ejemplares nacieron en cautiverio.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cuenta con normas específicas para que puedas tener un animal exótico como mascota.

Por lo que deberá solicitar la autorización para poder tener uno de los ejemplares exóticos en casa.

