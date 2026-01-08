La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) de la Ciudad de México informó que, del pasado 4 al 6 de enero, más de 50 mil personas participaron en los eventos del Día de Reyes en la capital organizados por el Gobierno capitalino.

Aseguró que en estos se entregaron más de 108 mil productos entre roscas, bebidas calientes, juguetes, lechitas y cobijas.

En un comunicado, la Sebien señaló que más de 15 mil niñas y niños recibieron juguetes por parte de esta dependencia y de la Cruz Roja Mexicana.

Mencionó que, en el evento principal, presidido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y realizado el pasado 5 de enero en el Ángel de la Independencia, 28 mil personas degustaron la Mega Rosca de Reyes de una longitud de 400 metros.

Esta estuvo acompañada con leches o bebidas calientes.

Agregó que, de manera paralela en cada evento, se brindaron más de 5 mil servicios de salud, que incluyeron la aplicación de vacunas, orientación médica y detecciones de glucosa y de hipertensión arterial, "fortaleciendo el enfoque preventivo y de cuidado integral para la ciudadanía".

Agregó que "esto fue resultado de una estrategia que articuló acciones de celebración, convivencia y bienestar dirigidas a las infancias de la Ciudad de México".

